На автотрассе М-12 «Восток» завершили наладку инфраструктуры связи

МТС завершила установку и наладку сети связи на автотрассе М-12 Москва — Казань, проходящей через 5 регионов РФ: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан, сообщает пресс-служба компании.

Строительство сети вдоль трассы начали за 3 месяца до ее официального открытия в декабре 2023 года, оборудование запускалось поэтапно. В итоге на новой дороге протяженностью 810 км работают 177 базовых станций компании. Они обеспечивают связью и мобильным интернетом расположенные вдоль дороги АЗС, стоянки, зоны отдыха, кафе и магазины.

Объекты связи вдоль трассы М-12 строились с участием государства, которое предоставило земельные участки для установки оборудования и обеспечило подключение электропитания. Операторы связи размещали оборудование на башнях и опорах инфраструктурных операторов.

Первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова отметила, что компания приобрела опыт взаимодействия со всеми участниками строительства во время работ на трассах М-11, ЦКАД и М-4, что позволило ускорить темпы создания сети связи на М-12.

Она также выразила уверенность, что компания будет работать еще продуктивнее при продлении М-12 и строительстве автотрасс в других регионах.