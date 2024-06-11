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На арт-фестивале «#M’Art» в Мариуполе представили мурал «Весенняя птица»

В Мариуполь на фестивале современного искусства«M’Art» приехали художники со всей страны. На фестиваль приехали гости из Москвы, Московской области, Ростова, Самары, Перми, Челябинска, Тюмени, Нижнего Новгорода, Казани и других городов. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мурал: «Весенняя птица» был представлен на фестивале. Эскизнашего мурала — образ птицы — предвестник весны и пробуждения природы.

Цветовая гамма подчеркивает уже существующую колористику местности, а также делает ее разнообразнее: голубой — цвет неба и цветовых деталей домов мкр. Восточный; зеленый — цвет свежей зелени, который будет радовать круглый год.

Фестиваль современного искусства«M’Art» проходит при поддержке фонда капитального ремонта Московской области, ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и Минстроя России.

Реализацией уникального проекта занимается Ассоциация художников «Graffiti Russia/Граффити Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.