На агровыставке «Золотая осень» в Москве покажут цифровую корову из Подмосковья

На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2025», которая пройдет с 8 по 11 октября в «Тимирязев Центре» в Москве, состоится демонстрация самой главной цифровой коровы Подмосковья. Голштинская корова по имени Шабера, принадлежащая племенному хозяйству АО «Воскресенское», станет звездой стенда Московской области и символом передовых достижений в молочном животноводстве региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Корова Шабера обладает поразительной продуктивностью: за 305 дней, согласно результатам бонитировки, она дала 22,9 тонны молока, что почти в три раза превышает средний показатель по Московской области. Учитывая эти выдающиеся показатели, именно ее выбрали участником генотипирования в компании «Мираторг-Генетика», ведущего проводника геномной оценки крупного рогатого скота региона. Благодаря высокому генетическому потенциалу, Шабера сегодня считается лучшей коровой России по продуктивности, что делает ее настоящим национальным рекордсменом.

Племенное хозяйство АО «Воскресенское» занимает ключевое место среди московских предприятий по разведению голштинского крупного рогатого скота. Уже несколько лет средний надой на одну корову превышает 11 000 кг в год, что является одним из лучших показателей в регионе. В этом году хозяйство отмечает 95-летний юбилей — долгую историю развития и инновационного подхода к животноводству и молочному производству. В предприятие содержатся 1800 голов крупного рогатого скота, в том числе 814 голов дойного стада. АО «Воскресенское» занимается племенным разведением скота голштинской породы, производством натурального молока и молочных продуктов, выращиванием зерновых и технических культур, заготовкой растительных кормов.

Посетить выставку и лично увидеть корову Шаберу можно будет на стенде Московской области выставки «Золотая осень 2025», которая будет проходить по адресу: Москва, Верхняя аллея, дом 6с1. Экспозиция обещает стать настоящим праздником достижений современного сельского хозяйства региона и продемонстрировать потенциал и инновационные подходы, которые используют аграрии Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.