На агропромышленной выставке в Зарайске продемонстрировали агродрон

На агропромышленной выставке «День поля Московской области — 2025» в Зарайске продемонстрировали агродрон, разработанный и произведенный подмосковной компанией «КБ Русь». Беспилотник вертолетного типа подходит для растениеводства — посева, распыления удобрений и средств защиты от вредителей. Дрон обладает грузоподъемностью до 30 килограммов. «КБ Русь» базируется в городском округе Фрязино. Основной вид деятельности — производство летательных аппаратов, в том числе космических, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что внедрение дронов — не просто тренд, а стратегическое направление, способное изменить лицо современного сельского хозяйства. Разработка и производство беспилотных систем в Подмосковье — пример развития регионального инжиниринга и цифровизации АПК. Это позволит повысить эффективность полевых работ, оптимизировать расход ресурсов и снизить издержки. В Московской области, где активно развивается инновационная инфраструктура, такие технологии становятся все более востребоваными у аграриев.

В сельскохозяйственной авиации чаще всего прибегают к маневренным устройствам коптерного типа, оснащенным несколькими винтами. Аппараты способны находиться в воздухе до пяти часов и нести полезную нагрузку. Сменные модули позволяют выполнять различные задачи: вносить жидкие и гранулированные удобрения, обрабатывать растения, засеивать поля семенами, охранять, контролировать состояние культур. Дроны автоматизируют рутинные работы и не требуют постоянного управления оператором — они самостоятельно совершают обработку полей по заданной траектории.

Развитие агродронов получило мощный импульс на федеральном уровне в начале августа. Министр транспорта РФ назвал сельское хозяйство одним из трех ключевых направлений внедрения беспилотных технологий в стране. По его словам, в ближайшие годы агросектор ожидает «настоящий технологический рывок». Ключевым шагом стало решение правительства — с 1 августа в России введен новый класс воздушного пространства Н («эйч»), предназначенный специально для беспилотных воздушных судов. В этом классе — на высоте от 0 до 150 метров — установлен максимально упрощенный порядок полетов для БПЛА массой до 30 кг. Кроме того, созданы специальные маршруты на высотах до 3 050 метров с упрощенной системой разрешений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.