На АЭС «Бушер» в Иране провели массовую эвакуацию

Лихачев: 163 человека перевезли в РФ с АЭС «Бушер» в Иране

В рамках еще одного этапа эвакуации с атомной электростанции «Бушер» в Иране, закончившегося 28 марта, 163 работника АЭС прилетели в РФ. Они уехали с объекта 25-го числа, рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Эвакуированные едут к себе домой после приезда в Россию.

На процедуру понадобилось более трех суток. Эвакуация прошла без инцидентов.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал американские базы на Ближнем Востоке и Тель-Авив. Боевые действия в регионе продолжаются.

