На аэродроме в Волосове прошел спортивный праздник, посвященный Дню России

Зрителей ждали интерактивные площадки, мастер-классы, выставка «Оружие Победы», выступления авиамоделистов и операторов БПЛА, а также праздничный концерт. Все собравшиеся растянули большой флаг России, площадью 600 квадратных метров. Кульминацией праздника стали показательные выступления парашютистов, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Чехов.

Вместе с Днем России молодежь отметила «День юного парашютиста». 60 кадетов и 30 юнармейцев показали свои умения в рукопашном бою и прыжках с парашютом.

На протяжении всей своей почти вековой истории ДОСААФ остается надежной опорой государства в деле военно-патриотического воспитания, подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах и развития авиационных, технических и прикладных видов спорта. Московский городской Аэроклуб ДОСААФ России — достойный наследник этих традиций, кузница мужества, профессионализма и любви к Родине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.