На 94 га лесов Серпухова проведут санитарно-оздоровительные мероприятия

Работы включают в себя раскряжевку, сбор частей стволов и ветвей отмерших деревьев в поленницы для последующего перегнивания. Цель мероприятий — предотвращение распространения вредителей и пожаров, а также обеспечение безопасного отдыха населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Серпухова.

В этом году уборка неликвидной древесины запланирована на общей площади более 94 га. В нее войдут: Занарское участковое лесничество вблизи поселка Оболенск вдоль трассы А-108, деревня Тверитино, СНТ «Ветеран» и «Технол», Заокское участковое лесничество рядом с поселком Заокского лесничества, Серпуховское сельское участковое лесничество вблизи поселка Оболенск, Отрадинское им. Н. В. Ветчинина участковое лесничество у автодороги Данки — Игумново.

«В настоящий момент выполнено почти 40 процентов от запланированного объема. Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся с целью улучшения состояния лесных насаждений, предотвращения возникновения очагов стволовых вредителей и опасных инфекционных заболеваний», — отметил заместитель директора филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» Сергей Агеев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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