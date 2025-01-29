На 56 году жизни скончался Генеральный директор АО «НИИД» Дмитрий Орешин

26 января 2025 года на 56 году жизни скоропостижно скончался Генеральный директор АО «НИИД» (Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей) Дмитрий Арнольдович Орешин.

За годы своей управленческой деятельности Дмитрий Арнольдович внёс огромный вклад в реализацию государственной политики в области создания перспективных изделий вооружения в интересах повышения обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Начав свою трудовую деятельность в АО «НИИД» в 2019 году, Дмитрий Арнольдович в кратчайшие сроки реализовал комплекс мероприятий по кратному наращиванию производственных мощностей.

Трудовая деятельность Орешина Д. А. отмечена государственными и отраслевыми наградами и грамотами. За достигнутые успехи в трудовой деятельности, эффективное руководство, налаживание технологических и управленческих процессов, кратное увеличение производства продукции, а также активное участие в реализации государственной политики в области разработок и серийном производстве современных и перспективных видов вооружения и военной техники в 2024 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.