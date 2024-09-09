На 5 новых станциях московского метро разогнали интернет до 300 Мбит/с

В столичной подземке с начала движения поездов на первом участке Троицкой линии стали доступны голосовая связь и мобильный интернет со скоростью до 300 Мбит/с. Также связь «летает» на новой станции «Потапово» Сокольнической ветки, сообщила пресс-служба МегаФона.

«Мы с партнерами обеспечиваем пассажирам метро доступ к быстрому мобильному интернету и надежной связи, в том числе и на новых станциях с момента их открытия. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря этому горожане всегда могут пользоваться телефоном в вестибюлях, на эскалаторах, платформах и в вагонах», — подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первый участок Троицкой линии протяженностью 8,3 км состоит из 4 станций: «Тютчевской», «Генерала Тюленева», «Университета дружбы народов» и «Новаторской». Установленное на них телеком-оборудование поддерживает и низкоскоростные диапазоны 2G и 3G, и высокоскоростной 4G. Скорость в вестибюлях станций обеспечили технология Multiple Input — Multiple Output (MIMO) 2×2 и агрегация частот. Все это позволяет пассажирам использовать высокоскоростной мобильный интернет и совершать звонки в любой точке подземки.

«Открытие „Потапова“ и Троицкой линии значительно улучшит транспортные условия жителей растущей Новой Москвы. Мы учитываем важность развития подземной инфраструктуры города, поэтому запускаем свою сеть одновременно со сдачей новых станций, чтобы пассажиры сразу могли ощутить удобство современных технологий и комфорт не только в инженерных решениях метрополитена, но и в мобильной связи», — отметил директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Троицкая линия стала 16-й по счету веткой Мосметро, ежедневный прогнозируемый поток пассажиров составляет более 300 тыс. человек. Все 17 станций планируется запустить до 2030 года.