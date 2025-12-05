На 20% дороже: организатор рассказала о стоимости корпоративов

Организатор Фетисова: за год корпоративы подорожали на 20%

Режиссер массовых мероприятий, организатор праздников Евгения Фетисова заявила, что в России корпоративы за последний год стали дороже на 20%.

«Продукты питания дорожают в магазинах, соответственно, в ресторане они тоже дорожают. Артисты, которые идут покупать эти продукты питания, естественно, тоже поднимают свой гонорар. Поэтому каждый год на 20% идет увеличение стоимости корпоративов», — сказала менеджер в эфире радио Sputnik.

По ее словам, в конце года компании редко организуют командообразующие мероприятия на открытом воздухе, такие как квесты или викторины в барах. Обычно руководство выбирает традиционный формат корпоратива с развлекательной программой, танцами, угощениями и напитками.

Евгения Фетисова отметила, что цена новогоднего корпоратива растет каждый год, и этот год не стал исключением.

Праздничные мероприятия стартуют с 12 декабря и продолжаются до 30 декабря, создавая непрерывный праздничный период в 10-15 дней.

