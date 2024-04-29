Москвичей предупредили о мошенниках, представляющихся коммунальщиками

Горожанам в праздничные майские дни следует сохранять бдительность и не пускать в квартиры мошенников, которые могут представляться сотрудниками коммунальных служб столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Городские службы в период выходных дней не проводят поквартирные обходы и проверки», — подчеркнул Бирюков.

По его словам, если нет аварийной ситуации, то коммунальщики никогда не приходят без предупреждения. Специалисты выезжают только по заявкам в экстренных случаях. Время приезда предварительно согласовывается.

Вице-мэр напомнил, что информация о проверках размещается на информационном стенде в подъезде многоквартирного дома, а также на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить сведения о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб, которые опубликованы на официальном сайте столичного правительства.

«К сожалению, есть случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей», — сказал заммэра.

Он добавил, что мошенники чаще всего в качестве жертв выбирают пожилых горожан и пенсионеров. Злоумышленники предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее, но опасное оборудование.

Бирюков призвал москвичей к бдительности. Он предупредил, что любая внезапная проверка коммунальщиков — это 100% мошенники, о них нужно сразу же сообщить в полицию.