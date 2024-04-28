Бесплатные ветконсультации впервые проведут на столичном фестивале «Пасхальный дар»

Фестиваль пройдет с 28 апреля по 5 мая. Опытные ветврачи дадут свыше 1 тыс. консультаций. Питомцев можно будет бесплатно чипировать, вакцинировать, им почистят ушки и подстригут когти. Осмотры проведут с 12 часов до 19 часов по живой очереди.

Кроме того, в выставке проекта «Четвероногий друг» на Цветном бульваре поучаствуют около 180 животных из приюта. Все желающие смогут усыновить питомца или поучаствовать в сборе корма для приютов мегаполиса. Там еще будут открыты игротека, груминг-салон, зоомагазин и мобильная ветстанция.

Ветврачи будут работать на площадках по адресам: Зеленоград, Бульварная зона 16-мкрн. (у корп. 1606), Коптевский бульвар, вл. 18 (парк «Бригантина»), сквер у Гольяновского пруда, площадь Славы (Волгоградский проспект, вл. 119), Ореховый бульвар, вл. 24, ул. Профсоюзная, вл. 41, Мичуринский проспект (Олимпийская деревня, вл. 4).

На площадках фестиваля также организуют лекции и практические занятия с кинологом, помогающие улучшить взаимопонимание с питомцем. Ветинспектор расскажет об особенностях жизни собак и кошек в городе, а еще даст советы о том, как питомцу в условиях мегаполиса чувствовать себя лучше.