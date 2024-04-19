Мытищинцы проголосуют за пространства для благоустройства в следующем году

Жители городского округа Мытищи путем онлайн-голосования могут выбрать, какие общественные территории (парки, скверы, набережные) будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2025 году, передает пресс-служба администрации городского округа.

По городскому округу Мытищи в перечень для участия во всероссийском онлайн-голосовании включены восемь объектов: зона отдыха по улице Зеленой в Марфино, зона отдыха по улице Лукутинской в Федоскино, сквер по улице Воронина, пешеходная зона в Хлебниковском лесопарке, бульвар Рождественский в мкр. им. Шитикова, набережная р. Яузы, сквер в пос. Туристический пансионат, сквер по улице Стародмитровской в Сухарево.

Всероссийское рейтинговое онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства стартовало 15 марта 2024 года. Каждый гражданин старше 14 лет может проголосовать только за один из предложенных объектов.

С 15 марта по 30 апреля на улицах округа можно будет встретить волонтеров, которые дадут возможность и помогут проголосовать через мобильное приложение.

Ознакомиться с проектами и отдать свой голос за понравившийся объект можно на Всероссийской онлайн-платформе.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.