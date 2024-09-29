Мытищинцы продолжают собирать гумпомощь для участников СВ

С момента начала специальной военной операции жители Мытищ оказывают различную поддержку бойцам СВО. Представители мытищинского спортивного клуба профессионального бокса «Патриот»» совместно ООО «Восторг» собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По словам спортсменов, вместе с товарищами они оказывают постоянную помощь тем, кто в этом нуждается. Например, недавно передали партию медикаментов. В этот раз — 60 коробок печенья. Ведь все, кто сейчас защищает границы нашей Родины или находится в непростых условиях, должны знать, что за их спинами большая поддержка.

«Мы должны объединиться и помогать своим по мере возможности», — считают они.

Мужчины признаются, что из их друзей и близких достаточно тех, кто сейчас отстаивает честь нашей страны. Они передают им привет и желают скорейшего возвращения с Победой.

В скором времени очередная партия гуманитарного груза отправится из Мытищ нашим военнослужащим и в пункты временного размещения граждан.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.