Мытищинцы продолжают принимать участие в голосовании
Сегодня на избирательном участке № 3870, который находится в школе № 10 к.2, проголосовала депутат Совета депутатов Оксана Мартьянова, передает пресс-служба партии «Единая Россия».
Голосование — это мощный инструмент, который позволяет гражданам влиять на принятие важных решений и формирование власти. Принимая участие в голосовании, жители проявляют гражданскую активность и ответственность, что является ключевым фактором в развитии нашего округа.
«Участие в голосовании — это не только гражданский долг, но и возможность для каждого гражданина выразить свое мнение и влиять на принятие решений», — сказала Оксана Мартьянова.
Избиратели могут воспользоваться специальными кабинками для голосования, а также получить консультацию у членов избирательной комиссии, если у них возникнут какие-либо вопросы.
Все вопросы по участию в голосовании можно задать по телефону ТИК города Мытищи: 8 (495) 581-60-48.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.
«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.