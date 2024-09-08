Мытищинцы продолжают принимать участие в голосовании

Сегодня на избирательном участке № 3870, который находится в школе № 10 к.2, проголосовала депутат Совета депутатов Оксана Мартьянова, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Голосование — это мощный инструмент, который позволяет гражданам влиять на принятие важных решений и формирование власти. Принимая участие в голосовании, жители проявляют гражданскую активность и ответственность, что является ключевым фактором в развитии нашего округа.

«Участие в голосовании — это не только гражданский долг, но и возможность для каждого гражданина выразить свое мнение и влиять на принятие решений», — сказала Оксана Мартьянова.

Избиратели могут воспользоваться специальными кабинками для голосования, а также получить консультацию у членов избирательной комиссии, если у них возникнут какие-либо вопросы.

Все вопросы по участию в голосовании можно задать по телефону ТИК города Мытищи: 8 (495) 581-60-48.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.