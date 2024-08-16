Мытищинцы продолжают оказывать помощь жителям Курской области

С начала объявления благотворительного сбора курянам, неравнодушные граждане стали собирать для них одежду, продукты, предметы гигиены, медикаменты и многое другое. Кто-то приносит помощь самостоятельно, кто-то работает в команде. В ближайшее время состоитсяотправка гуманитарного груза, собранного представителями волонтерского движения «Верное дело».

Руководитель этой команды Ольга Травкова поделилась, что они собрали посылку для гражданского населения, а также наших бойцов.

«Для жителей Курской области мы собрали, в первую очередь то, что пригодится в пунктах временного размещения, — поделилась она. — Это одеяла, подушки, постельное белье, плюс продукты питания и медикаменты. Позаботились мы и о наших военнослужащих. Им мы отправляем спецтехнику, также нашлемники и спасательные браслеты, изготовленные заботливыми руками наших мастериц. Кроме этого, они еще получат одеяла, продукты и медикаменты», — сказала она.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручал компетентным сотрудникам направить в Курскую область автобусы в помощь людям, которые покидали родной регион. В итоге в область доставили и разместили 860 человек.

«Все регионы сейчас активно включились, чтобы не оставить в беде жителей Курской области. Конечно, и Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах, чтобы позаботиться о людях. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. <…> Еще более 60 мальчишек и девчонок до 4 лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский «Добрый дом» принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Воробьев.