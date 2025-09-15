Мытищинцы отпраздновали День деревни и поселка Вешки

В городском округе Мытищи 13 сентября 2025 года в поселке Вешки состоялось торжественное празднование 402-й годовщины со дня основания поселения. Этот праздник стал прекрасной возможностью вновь собраться вместе, поучаствовать в конкурсах и в веселой атмосфере пообщаться с друзьями и близкими, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Депутат Совета депутатов городского округа Мытищи Олег Галайда тепло поздравил собравшихся с праздником и вручил почетные грамоты активным жителям, внесшим значительный вклад в развитие территории.

Организаторы праздника подготовили насыщенную и разнообразную программу, которая смогла увлечь гостей всех возрастов. На главной сцене выступили творческие коллективы городского округа, подарив зрителям яркие и запоминающиеся номера. Для детей и взрослых были организованы специальные развлекательные площадки с мастер-классами и играми, где каждый мог найти занятие по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.