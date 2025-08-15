сегодня в 12:30

Мытищинцы могут воспользоваться цифровым сервисом для поиска работы

На базе регионального инвестиционного портала создана цифровая платформа для поиска работы и сотрудников, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Инновационная площадка открывает двери для всех жителей и работодателей региона, предлагая бесплатный и удобный доступ к актуальным вакансиям и квалифицированным специалистам.

Работодатели получают в свое распоряжение инструмент для решения ключевых задач, связанных с управлением персоналом, а соискатели —доступ к рынку труда и различные программы для повышения квалификации.

Для начала использования платформы нужно зайти на сайт, пройти регистрацию и начать поиск работы или сотрудников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.