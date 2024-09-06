Мытищинцы голосуют на выборах депутатов

В городском округе Мытищи стартовали выборы депутатов совета депутатов, которые определят будущее округа на ближайшие пять лет.

Избирательные участки открылись в 8:00 утра и жители активно участвуют в голосовании. Председатели избирательных комиссий отмечают, что процесс проходит без нарушений, что свидетельствует о высоком уровне организации. Это стало возможным благодаря тщательной подготовке и соблюдению всех необходимых процедур.

Особое внимание уделено обеспечению безопасности и прозрачности выборов. На каждом участке установлена система видеонаблюдения, что позволяет наблюдателям и избирателям быть уверенными в честности и открытости процесса. Наблюдатели, присутствующие на участках, следят за соблюдением всех норм и правил, обеспечивая законность каждого этапа голосования.

Выборы в Мытищах — это не только возможность выразить гражданскую позицию, но и шанс для каждого внести свой вклад в развитие родного округа. Жители осознают важность данного события и активно участвуют в голосовании, понимая, что от их выбора зависит многое.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 каждый из дней голосования. Голосование пройдет в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.