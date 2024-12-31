Мытищинцев призывают безопасно запускать фейерверки
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
В преддверии новогодних и рождественских праздников многие запасаются пиротехническими изделиями, однако, не все знают, как правильно с ними обращаться. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Чтобы обойтись без происшествий, мытищинцам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности:
- Приобретайте салюты и фейерверки только в специальных магазинах;
- Обязательно проверяйте наличие лицензии, инструкции по применению и срок годности изделий;
- Не допускайте детей младше 14 лет к самостоятельному запуску петард;
- Убедитесь, что в радиусе 20 метров от места запуска отсутствуют какие-либо препятствия;
- Никогда не наклоняйтесь над пиротехникой;
- Поджигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки;
- Не держите подожженное изделие в руках;
- После зажжения фитиля отойдите за радиус опасной зоны;
- Не запускайте пиротехнику при сильном ветре;
- Никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;
- Не направляйте петарды на людей и животных, не бросайте их под ноги;
- В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.