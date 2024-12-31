Мытищинцев призывают безопасно запускать фейерверки

Общество

Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи

В преддверии новогодних и рождественских праздников многие запасаются пиротехническими изделиями, однако, не все знают, как правильно с ними обращаться. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Чтобы обойтись без происшествий, мытищинцам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности:

  • Приобретайте салюты и фейерверки только в специальных магазинах;
  • Обязательно проверяйте наличие лицензии, инструкции по применению и срок годности изделий;
  • Не допускайте детей младше 14 лет к самостоятельному запуску петард;
  • Убедитесь, что в радиусе 20 метров от места запуска отсутствуют какие-либо препятствия;
  • Никогда не наклоняйтесь над пиротехникой;
  • Поджигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки;
  • Не держите подожженное изделие в руках;
  • После зажжения фитиля отойдите за радиус опасной зоны;
  • Не запускайте пиротехнику при сильном ветре;
  • Никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;
  • Не направляйте петарды на людей и животных, не бросайте их под ноги;
  • В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.