Мытищинцев призывают безопасно запускать фейерверки

сегодня в 18:08

В преддверии новогодних и рождественских праздников многие запасаются пиротехническими изделиями, однако, не все знают, как правильно с ними обращаться. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Чтобы обойтись без происшествий, мытищинцам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности:

Приобретайте салюты и фейерверки только в специальных магазинах;

Обязательно проверяйте наличие лицензии, инструкции по применению и срок годности изделий;

Не допускайте детей младше 14 лет к самостоятельному запуску петард;

Убедитесь, что в радиусе 20 метров от места запуска отсутствуют какие-либо препятствия;

Никогда не наклоняйтесь над пиротехникой;

Поджигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки;

Не держите подожженное изделие в руках;

После зажжения фитиля отойдите за радиус опасной зоны;

Не запускайте пиротехнику при сильном ветре;

Никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;

Не направляйте петарды на людей и животных, не бросайте их под ноги;

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.