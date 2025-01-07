Мытищинцев призвали сдать на переработку елки

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Акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!» стартовала в Подмосковье

Акция по сбору живых елей, сосен и пихт для дальнейшей переработки стартует в Мытищах, как и на всей территории Московской области 15 января, сообщили в пресс-службе округа.

Каждый желающий после окончания новогодних каникул сможет принести деревья в пункты приёма, откуда оно будет отправлено на перерабатывающие заводы.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отметил, что живые и искусственные новогодние деревья следует собирать исключительно в бункеры для крупногабаритных отходов.

«Для удобства жителей постарались разместить больше точек вблизи контейнерных площадок во дворах МКД. Традиционно не остались в стороне и площадки „Мегабак“, — сказал он.

Переработанную ель используют для корма для животных, щепа будет использоваться для благоустройства парков, тропинок и лыжных трасс и применяться для защиты почвы в сельском хозяйстве.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.