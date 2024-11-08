Мытищинцев приглашают на выставку предметов из личной коллекции чемпионки мира
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
В Мытищинском историко-художественном музее проходит выставка, на которой можно увидеть предметы из личной коллекции Елены Карпухиной — заслуженного мастера спорта СССР по художественной гимнастике и абсолютной чемпионки мира 1967 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В музее хранится более 100 экспонатов, и эта выставка — лишь малая часть коллекции.
Посетители смогут увидеть документы, которые рассказывают о жизни Елены Алексеевны в Тайнинском: аттестат о среднем образовании из школы № 11 города Мытищи и свидетельство о занесении в Книгу Почёта этой же школы.
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