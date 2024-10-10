Мытищинским врачам-онкологам вручили почетные грамоты Минздрава региона

Заведующей Центром амбулаторной онкологической помощи Альбине Табаковой и заведующему отделением противоопухолевой лекарственной терапии Мытищинской больницы Максиму Землянухину вручили Почетные грамоты министерства здравоохранения Московской области. Церемония награждения состоялась в рамках акции по проверке здоровья, которая прошла в Химках 5 октября. Участниками масштабной акции стали более 800 жителей Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Торжественную часть мероприятия провёл телеведущий, спортивный комментатор, заслуженный журналист Российской Федерации Дмитрий Губерниев. За вклад в развитие онкослужбы региона Почётными грамотами Министра здравоохранения Московской области наградили медицинских работников, в том числе мытищинских врачей-онкологов.

«Получать награды и слышать слова благодарности за свою работу — всегда приятно. Но отмечу, что это коллективная работа. И за два года многое изменилось в Центре амбулаторной онкологической помощи, в том числе, и при непосредственном участии главного врача Ольги Мисюкевич. Мы полностью укомплектованы кадрами, буквально на днях взяли еще двух врачей, тем самым улучшили доступность для наших пациентов. Ежемесячно проводим большие онкологические акции. И нужно отдать должное нашим врачам и медицинским сестрам, что активно принимают участие в диагностике и последующем лечении мытищинцев», — рассказала Альбина Табакова.

Также отметили труд заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии Максима Землянухина. Напомним, в конце 2023 года пациенты отделения переехали в отремонтированный корпус. Здание капитально отремонтировали в рамках национального проекта «Здравоохранение». Онкологическое отделение на 20 коек разместилось на третьем этаже и работает в полную силу. Отделение полностью оснащено согласно стандартам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.