Мытищинским студентам рассказали о несовершеннолетних узниках фашистских концлагерей

Экскурсию по музею бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей для учащихся Мытищинского колледжа провели в молодежном центре «Импульс». Волонтер Подмосковья г. о. Мытищи Денис Меркушин рассказал ребятам об ужасах, которые пришлось пережить этим людям, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«История — это не просто часть прошлого, это уроки, которые мы должны усвоить, чтобы не повторить ошибки. Наша обязанность — хранить память о тех, кто столкнулся с трагедией военного времени, и передавать её будущим поколениям», — отметил Денис Меркушин.

Среди экспонатов выставки: немецкая каска с отверстием от пули советского снайпера, колючая проволока и тюремная одежда концлагерей, в которую были одеты узники. В музее даже сохранилась земля из концлагеря Бухенвальд.

Важно отметить, что подобные мероприятия играют ключевую роль в воспитании молодого поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.