Мытищинский самовар с жостовскими узорами украсил марки «Почты России»

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10 января в почтовое обращение вышла марка, посвященная 200-летию жостовского народного промысла. На ней изображены поднос, самовар и подстаканник — изделия жостовского промысла, на полях — элементы росписи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

Марка номиналом 22 рубля вышла тиражом 180 тыс. экземпляров. Дополнительно к выпуску почта издала конверты первого дня и изготовила штемпели специального гашения для Москвы, деревни Жостово городского округа Мытищи Московской области и Санкт-Петербурга.

Это не первый случай использования жостовских узоров на почтовых марках. В советские времена похожий коллекционный экземпляр можно было приобрести за 4 копейки.

Выпуск новой почтовой марки, посвященной 200-летию жостовского народного промысла, является важным событием в мире филателии и культуры. Эта марка станет прекрасным дополнением к любой коллекции и будет напоминать о богатстве и разнообразии русского декоративного искусства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.