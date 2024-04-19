Мытищинский колледж приглашает будущих студентов на день открытых дверей

Будущих студентов, а также их родителей и педагогов приглашают в Мытищинский колледж на единый день открытых дверей, который состоится 20 апреля, в 10:00, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники мероприятия познакомятся с различными профессиями, посетят большое родительское собрание, посвященное обучению по программе «Профессионалитет».



Также будут организованы экскурсии на предприятия машиностроительного кластера: АО «Метровагонмаш», АО «ПКФ «Промтехсервис», АО «ММЗ», АО «Концерн Калашников» и другие.



Мытищинский колледж находится по адресу: ул. Силикатная, дом № 1/9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.