Мытищинский иллюзионист получил спецприз на фестивале «Маги в парках»

22 сентября состоялся финал первого фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» состоялся в Красногорске, где собрались 22 талантливых артиста, среди которых были как начинающие, так и опытные иллюзионисты. В их числе финалисты из Мытищ — Артем Орлов в номинации «Микромагия» и Дмитрий Битюцкий в номинации «Сценическая магия».

Праздничная программа гала-концерта включала не только конкурсные выступления, но и яркие номера от профессиональных иллюзионистов из России и зарубежных стран. В состав жюри вошли художественные руководители проекта братья Сафроновы.

По итогам фестиваля мытищинец Артем Орлов удостоен специального приза жюри за выдающееся мастерство и оригинальность исполнения.

Кульминацией вечера стали выступления братьев Сафроновых: Сергея, Андрея и Ильи — иллюзионистов, актеров и ведущих телевизионных проектов, представивших свои самые впечатляющие трюки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.