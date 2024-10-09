Мытищинский фестиваль стал лауреатом премии Russian Event Awards

Итоги окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards подвели в минувшие выходные в Ярославле. В числе лидеров оказались Мытищи, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По информации министерства культуры и туризма Московской области, 14 проектов из Подмосковья признаны лучшими в различных категориях и примут участие в общенациональном этапе премии.

Международный фестиваль-премия театров кукол «Имени Железкина», организованный Мытищинским театром кукол «Огниво» им. С. Железкина, занял 2-е место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек». Мероприятие проходило в Мытищах в сентябре, участниками конкурсной программы стали 13 коллективов — 5 зарубежных и 8 российских.

Окружной этап премии Russian Event Awards состоял из двух туров: дистанционной оценки, по итогам которой формировался список финалистов, а также публичной презентации. Победители окружного уровня в своих номинациях автоматически попадают в общенациональный этап премии, который состоится в Нижнем Новгороде в ноябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.