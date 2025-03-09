Мытищинских пенсионеров вновь призвали к бдительности

Заместитель начальник следственного управления МУ МВД «Мытищинское» Ольга Осмачко встретилась с жителями округа в клубе «Активное долголетие». Она рассказала об основных схемах телефонного мошенничества, привела конкретные примеры, дала советы, как обезопасить себя и своих близких, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Как отмечает Ольга Николаевна, преступники всегда идут на шаг вперед, изобретая различные способы вымогания денег.

Главная рекомендация — не отвечать на звонки, которые поступают с неизвестных номеров, не сообщать пароли от личных кабинетов электронных ресурсов, а также коды, которые приходят на номер телефона. Следует обращать внимание и на то, кто звонит. Государственные службы никогда не будут информировать о третьих лицах, пытающихся завладеть вашими счетами, поэтому все конфиденциальные сведения необходимо держать в тайне, не идя на поводу у преступников.

Сотрудники организаций, предоставляющих услуги сотовый связи, также не занимаются пролонгацией договоров по телефону.

«Выявленные номера мошенников блокируются по обращениям граждан, однако у преступников огромная абонентская база, исключить их из схем довольно сложно. По заявлениям граждан проводятся мероприятия по фиксированию данного вида преступлений с их последующим расследованием и раскрытием», — пояснила Ольга Осмачко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.