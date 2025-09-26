Мытищинских фотографов приглашают на конкурс «Открытка из дома»

Общественная палата городского округа Мытищи продлевает прием заявок на ежегодный фотоконкурс «Открытка из дома», который проводится уже пятый год подряд. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Номинации конкурса охватывают все возрастные категории:

Гран-при — награда за лучшую фотографию;

Опытный фотограф — для участников от 18 лет, демонстрирующих профессиональный уровень;

Фотолюбитель — открытая номинация для участников старше 18 лет;

Юный фотолюбитель — для талантливых авторов 14-17 лет;

«Открытка из дома» — специальная номинация.

Для участия необходимо направить ссылку на папку на Яндекс.Диске с названием в формате «Ф.И.О. участника фотоконкурса» по адресу электронной почты ilovemytishi@mail.ru (с пометкой «Фотоконкурс 2025»). Прием работ продлится до 19 октября.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в создании красивых открыток, которые будут отражать неповторимый облик родного края.

Творческое состязание проводится при поддержке группы компаний «ССТ», торгово-развлекательного центра «Июнь» и Мытищинского историко-художественного музея.,

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.