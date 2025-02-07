Мытищинские ветераны получили юбилейные медали

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и вручение памятных медалей к 80-летию Победы состоялась в Культурно-информационном центре «Леонидовка». Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поблагодарила участников встречи, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Она подчеркнула, что, несмотря на годы, Великая Отечественная война всегда будет в памяти нашего народа. В каждой семье есть свой герой, сражавшийся в боях или приближавший победу в тылу.

Глава округа отметила, что нельзя допустить переписывания истории тех времен. Для этого нужно передавать память о тех страшных событиях из поколения в поколение. Сейчас наши бойцы вновь стоят на рубежах Родины, защищая те же ценности, что и их прадеды много лет назад.

«Спасибо, что вы с нами. Спасибо за вашу стойкость и за то, что передаете свой опыт», — поблагодарила ветеранов Юлия Купецкая.

Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов присоединился к словам поздравлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.