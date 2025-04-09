Мытищинские студенты помогли в плетении маскировочных сетей

В рамках визита ребята приняли участие в плетении маскировочных сетей для нужд зоны СВО.

«Когда мы обсуждали идею таких выездов на заседании Молодежного совета, все сразу загорелись — хотелось не просто говорить о помощи, а действительно делать что-то полезное. Сегодняшняя поездка — это только начало, и мы видим, как это важно и нужно», — поделилась впечатлениями член Молодежного совета главы г. о. Мытищи, студентка Государственного университета просвещения Анастасия Шнырева.

Перед началом работы для студентов провели подробный инструктаж, рассказали о технологии плетения и показали примеры готовых изделий. Волонтеры штаба помогали на всех этапах, делились опытом и поддерживали инициативу.

Инициатива создания студенческих волонтерских бригад принадлежит Молодежному совету главы городского округа Мытищи, в который входят представители активной молодежи и студенческих объединений округа. В ближайшее время планируются выезды в другие волонтерские штабы, активно помогающие участникам СВО.

Такие встречи становятся не только способом оказать реальную помощь, но и формируют дух единства и ответственности у молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.