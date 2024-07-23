Мытищинские школы готовятся к новому учебному году

В мытищинских школах готовятся к новому учебному году. На начало 2024/2025 учебного года ожидается выход в общеобразовательные учреждения 22-х молодых специалистов, закончивших обучение по целевым договорам, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На начало 2023/2024 учебного года в муниципальных образовательных учреждениях округа приступили к работе 85 молодых специалистов: учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики, информатики, иностранного языка, ИЗО, инструктор/учитель по физической культуре, учителей-логопедов/дефектологов, истории и обществознания, воспитателей, географии, химии, биологии, музыки и пения, тьюторов, учителей ОБЖ, педагогов-психологов и педагогов дополнительного образования.

Вопрос подбора кадров решается комплексно, в том числе и при помощи различных мер поддержки, доступных в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.