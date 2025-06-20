Мытищинские школьники приняли участие в акции «Свеча памяти»

В ней приняли участие школьники 1-6 классов вместе со своими преподавателями.

Перед торжественной частью для юных мытищинцев был организован специальный мастер-класс, на котором они научились делать бумажные гвоздики, символизирующие память и уважение к погибшим воинам. За время мероприятия ребята изготовили порядка 30 бумажных цветов.

Изготовленные гвоздики школьники торжественно возложили к стене памяти, где размещены фотографии героев Великой Отечественной войны, проживавших в поселке Поведники, зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания.

Руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Людмила Югова рассказала, что акция «Свеча памяти» проходит в их поселке каждый год. Она подчеркнула, как важно это событие для школьников, ведь многие из них — потомки героев войны.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.