Мытищинские педагоги поделились опытом с дальневосточными коллегами

Делегация учителей из Дальневосточного федерального округа посетила мытищинский лицей № 34, где они увидели, какую работу ведет педагогический коллектив во главе с директором Светланой Титкиной для повышения качества образования и вовлечения школьников в образовательный процесс. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа

По мнению представителей ДФО, Московская область, реализующая множество проектов для достижения высокого качества общего образования, является вдохновляющим примером того, в каких направлениях необходимо двигаться субъектам Дальнего Востока.

В образовательном учреждении реализуются такие проекты и нововведения, как «Конструирование беспилотных авиасистем», «Эффективная начальная школа», а также интенсивная олимпиадная подготовка, их и планируют внедрять в сотнях школ от Забайкалья до Камчатки.В лицее № 34 уверены, что для достижения успеха необходима синергия трех элементов: креативных педагогов, мотивированных учеников и инициативных родителей.

Такой подход уже принёс свои плоды: в этом году сразу три лицеиста дошли до финала Всероссийской олимпиады школьников. Победители и призёры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой университет страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования. Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».