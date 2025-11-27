Мытищинские парки приглашают на развлекательное мероприятие «Для милых мам»

Начнется праздник в 12:00 с интерактивной программы «Вместе с мамой». Ведущий устроит веселые игры и конкурсы, где мамы и дети станут настоящей командой: эстафеты с объятиями, загадки о маминой заботе и совместные танцы. Смех, радость и легкие задания помогут сблизиться и почувствовать единство. Это не просто развлечение — это возможность сказать «спасибо» за каждый день заботы.

С 12:20 до 12:40 зажжем на мини-диско «Мамин звездный час»! Под зажигательные треки мамы превратятся в звезд: танцевальные флешмобы, караоке с хитами.

После небольшого перерыва в 13:00 ждет творческий мастер-класс «С любовью к маме». Под руководством опытных мастеров вы создадите уникальные подарки: открытки с аппликациями. Это время для творчества вдвоем: дети помогут мамам, а мамы поделятся секретами. Готовые поделки станут трогательным сувениром на память о дне!

Завершит праздник в 13:30 творческая встреча «Вместе с мамой».

Приходите 30 ноября — подарите мамам (и себе!) день тепла и любви.

