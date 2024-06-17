Мытищинские мусульмане встретили Курбан-байрам праздничной молитвой

В воскресенье, 16 июня, мусульмане отмечают один из главных праздников ислама — Курбан-байрам. В Мытищах праздничный намаз прошел на стадионе «Строитель», передает пресс-служба администрации городского округа.

Курбан-байрам является одним из главных исламских торжеств и знаменует завершение ежегодного паломничества в Мекку и Медину к святыням ислама. В этот день принято раздавать милостыню малоимущим и совершать благие дела.

«Мы поздравляем всех мусульман с этим праздником, — обратился к верующим заместитель главы администрации городского округа Мытищи Геннадий Федичев. — Желаем всем здоровья, счастья, мира, любви и согласия».

По завершению богослужения мусульмане вознесли молитвы с просьбой принять поклонения, жертвоприношения и благие дела, даровать всем крепкого здоровья и успеха в созидательных начинаниях.

«От лица всех верующих хочу поблагодарить администрацию городского округа Мытищи за предоставленную возможность, — сказал ректор Исламского колледжа Московской области Инсаф Камалов. — Мы уже традиционно здесь собираемся, все знают, куда приходить. Для мусульман это один из великих праздников. И основная молитва сейчас для всех нас — это молитва о мире».

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