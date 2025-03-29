Мытищинские кадеты забрали бронзу на фестивале в Москве

VIII Открытый фестиваль кадетских классов и школ имени Героя России Е. Н. Чернышева, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Москве. Более 170 кадетов и учащихся кадетских классов им. Е. Н. Чернышева из школ города Москвы, Московской и Липецкой областей, Республики Крым стали участниками фестиваля, в их числе команда из мытищинской школы № 12, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

«Ежегодно Открытый фестиваль кадетских классов объединяет ребят со всей страны и воспитывает в юных кадетах чувство патриотизма и готовность к служению Родине», — отметил первый заместитель начальника столичного управления МЧС России, полковник внутренней службы Илья Мисуна.

Программа мероприятия включала конкурсный день с церемонией представления знамени и смотром строя. Участники также подготовили творческие номера и видеоролики, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны.

По итогам фестиваля кадеты из Мытищи стали третьими в конкурсах представления знамени (флага) и видеофильмов, посвященных подвигу пожарных в годы Великой Отечественной войны.

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