Мытищинские юнармейцы приняли участие в проекте «Мы будущее. сила смыслов»

В Доме Правительства Московской области состоялась очередная встреча из цикла «МЫ будущее. сила смыслов», в котором приняли участие мытищинские юнармейцы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это уникальный проект по организациидиалоговых площадок, где молодые люди могут задать вопросы выдающимся личностям, лидерам общественного мнения.

В этот раз в качестве спикера был приглашен известный певец SHAMAN. Участие в мероприятии приняли и мытищинские юнармейцы.

Открыл встречу губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона пообщался с молодежью, ответил на вопросы юных активистов.

«Очень приятно, что приехало так много ребят, которые вовлечены в патриотическую и волонтерскую жизнь Московской области. Каждое время несет свои вызовы, вопросы, и важно, чтобы были такие люди как вы, кто готов помогать и поддержать в сложной ситуации», — отметил губернатор.

Встречи будут продолжены, у подмосковной молодежи есть возможность пообщаться с интересными людьми, узнать их мнение по разным вопросам.