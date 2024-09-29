Мытищинские юнармейцы побывали в Санкт-Петербурге

Программа посещения северной столицы включала в себя экскурс по самым знаковым местам. В Кронштадте юнармейцы побывали на подводной лодке «Можайск», где встретились с командиром судна Никитой Булдыгиным, а экипажу на память о встрече вручили флаг «Подмосковье — это любовь».

В музее Военно-морской славы России ребята осмотрели легендарную К-3 «Ленинский комсомол» — первую советскую и третью в мире атомную подводную лодку, которая являлась головным кораблем проекта 627 «Кит».

В 1962 году она стала первой советской подлодкой, достигшей Северного полюса. Посещение музея стало незабываемым приключением для школьников, они словно путешествовали во времени, знакомясь с экспонатами разных эпох. Домой они вернулись с массой впечатлений и новых знаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.