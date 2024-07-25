Госавтоинспекторы патрулируют территории садовых товариществ в Мытищах

В разгар дачного сезона полицейские проводят профилактические беседы в сельской местности в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В центре внимания — взрослые и дети, потому что атмосфера дачного поселка располагает к расслаблению и потере бдительности. Ошибочно считается, что дороги сельской местности несут меньшие риски для жизни и здоровья человека в виду низкого автомобильного трафика.

Задачей полицейский было напомнить участникам мероприятия о важности соблюдения правил дорожного движения и использовании светоотражающих аксессуаров в темное время суток. Как раз такой полезный аксессуар и был вручен лично каждому участнику мероприятия, как символ бережного отношения к себе и своей жизни. Также госавтоинспекторы приводили примеры происшествий, которые чаще всего происходят с отдыхающими за городом. Речь шла о катании на велосипеде, мототехнике и квадроциклах.

Особое внимание сотрудники полиции уделили родителям, бабушкам и дедушкам несовершеннолетних, которых призвали контролировать досуг детей и постоянно проводить с ними разъясняющие беседы, в том числе на тему безопасного поведения на дороге. Всем участникам мероприятиями вручены информационные буклеты и световозвращающие элементы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.