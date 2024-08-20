Мытищинские долголеты продолжают осваивать хэндбайки

В Мытищах рамках партийного проекта «Старшее поколение» члены клуба «Активное долголетие» продолжают осваивать хэндбайки на стадионе им. Дмитрия Аленичева, передает пресс-служба администрации городского округа.

Данный вид спорта особенно полезен для людей с ограниченной мобильностью, так как он дает возможность развивать физическую активность и улучшать координацию движений.

Члены клуба «Активное долголетие» активно осваивают хэндбайк и с удовольствием посещают тренировки. Для многих из них это стало настоящим открытием и возможностью разнообразить свою жизнь.

«Хэндбайк стал одним из самых популярных видов физической активности среди участников клуба. Они продолжают осваивать данный вид спорта, ставить перед собой новые цели и достигать их», — сказала член местного политического совета партии «Единая Россия» Анастасия Мартынова.

Партийный проект «Старшее поколение» стремится сохранить и улучшить здоровье наших долголетов, предоставляя им возможности для активного участия в различных физических и социальных мероприятиях.

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