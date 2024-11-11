Мытищинская Общественная палата организовала гуманитарный конвой в зону СВО

Мытищинская Общественная палата организовала очередной гуманитарный конвой в зону проведения СВО. Представители Общественной палаты городского округа Мытищи отправили уже восьмой гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. Помощь адресная, она будет доставлена двум воинским подразделениям, госпиталю и детскому центру в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В груз вошли теплые вещи, медикаменты, специальный хирургический стол, средства личной гигиены, строительный инвентарь, носилки, предметы первой необходимости, игрушки и детские развивающие игры. В сборе груза приняли участие представители Общественной палаты, федерации спортивной борьбы городского округа Мытищи, ООО «Плутон» и корейской национально-культурной автономии.

Оказать гуманитарную помощь можно по адресам: ул. Силикатная, д. 12, МЦ «Импульс» ул. Мира, д. 2А, ДК «Яуза» ул. Мира, д. 37, м. о. партии «Единая Россия» ул. Летная, д. 17, ЛД «Арена Мытищи» ул. Мира, д. 9, Штаб волонтеров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.