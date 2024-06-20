Мытищинка Эльзара Абдуллаева стала победителем чемпионата «Профессионалы-2024».

Итоговый (межрегиональный) этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы — 2024» подвели в компетенции «Банковское дело», который прошел в городе Пермь. Московскую область представляла ученица школы № 32 городского округа Мытищи Абдуллаева Эльзара, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

В результате упорной борьбы, проявив волю к победе, Эльзара стала победителем Чемпионата «Профессионалы — 2024». Это первый успех мытищинских школьников на таком высоком уровне в чемпионатном движении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.