В КИЦ «Леонидовка» прошел концерт ко Дню города Мытищи

Программа праздника была разнообразной и яркой, артисты дарили гостям песни и танцы. В числе исполняемых песен были как современные, так и уже ставшие классикой. Зрители подпевали любимым мелодиям и встречали артистов бурными аплодисментами. Многие пришли на праздник целыми семьями, ведь творчество – это то, что объединяет все поколения.

Концерт был приурочен ко Дню городского округа Мытищи. Во время него в здании работал пункт сбора гуманитарной помощи. Дорогие друзья! Помогать нашим защитникам и гражданскому населению – долг каждого из нас. В городском округе Мытищи продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи: ул. Силикатная, д. 12, МЦ «Импульс» ул. Мира, д. 2А, «ДК Яуза» ул. Мира, д. 37, м. о. партии «Единая Россия» ул. Летная, д. 17, ЛД «Арена Мытищи» ул. Мира, д. 9, «Штаб волонтеров» Не оставайтесь в стороне! Вместе, шаг за шагом мы приближаем нашу общую Победу. Она обязательно будет за нами!

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.