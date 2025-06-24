Мытищи поставят московскому метро более 700 современных вагонов

Соответствующая договоренность была достигнута между руководством завода и правительством Москвы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном «Экспофорум».

Новую партию современных вагонов «Москва-2026» столица получит в соответствии с пролонгированным договором, который будет действовать до 2030 года.

В новых составах инженеры предусмотрели максимально широкие двери, системы кондиционирования и разместили на поручнях 400 зарядных устройств для телефонов. В салонах метро будет реализована подсветка, соответствующая цветам линий Московского метрополитена, а также множество других инновационных решений, которые смогут оценить пассажиры Замоскворецкой и Троицкой линий. Именно эти линии первыми получат новые поезда, каждый из которых сможет перевезти до 1,5 тыс. человек на нужную остановку.

Для повышения комфорта пассажиров на платформах в новых составах установят футуристические фары с адаптивным режимом, которые будут снижать яркость при приближении к станции. Также для машинистов предусмотрены прозрачные мониторы, встроенные в боковые стекла — технология находится в стадии тестирования.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, контракт на поставку новой партии вагонов стал крупнейшим в мире.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.