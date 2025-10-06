«Мыльные сигареты»: в России придумали альтернативу табаку

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что «мыльные сигареты» — наборы из трубочек и растворов, призванные помочь бросить курить — необходимо маркировать.

«Конечно, правильнее было бы поставить маркировку 18+. В данном случае если набор по виду аналогичен натуральной сигарете, то естественно у человека закладывается на подкорке, особенно если это ребенок, что сигарета — это так же безопасно, как мыло», — сказала Останина в эфире радио Sputnik.

Не всегда родители могут проконтролировать покупки своих детей, и под видом обычной игрушки в дом может попасть, например, мыло, имитирующее сигарету. Раз мыло кажется безвредным, то и сигарета может показаться такой же, подчеркнула депутат.

Подобные товары, по мнению экспертов, остаются на ответственности изготовителей.

Прямой запрет неэффективен, важно прекратить популяризацию курения. Проблему не решить одними запретами, необходимо формировать культуру отказа от табачной продукции. В России табак уступил место вейпам и другим привлекательным для молодежи товарам, которые наносят огромный ущерб здоровью, заключила парламентарий.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.