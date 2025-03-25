Уехавшие из России звезды-иноагенты начали осознавать свою ошибку и понимать, что все складывается не так, как они ожидали. Теперь оказалось, что Москва не слишком уж плохая, а Киев не такой хороший, сообщает «Царьград» .

Кинокритик Антон Долин*, уехавший в Прибалтику, понял, что в России смогут жить и без него, а его отсутствие никто и вовсе не заметил.

Бывшая сотрудница «Эха Москвы» Юлия Латынина*, поддерживавшая Украину с начала СВО, признала, что Владимир Зеленский стал диктатором и во многом самостоятельно спровоцировал войну. Сейчас она возмущена тем, что ее сограждан обязывают вставать на колени и каяться за то, что они русские. Латынина* призналась, что ошибалась. Она уверена в том, что у российского президента Владимира Путина есть определенные представления об организации страны.

Либертарианец Михаил Светов* также изменил свое мнение. Он осознал, что Зеленский, которого тот ранее считал «украинским Черчиллем», на самом деле обычный диктатор, который жаждет власти и срывает мирный процесс, чтобы не потерять власть. А Путин до СВО годами сдерживал конфликт, пытаясь разрешить его мирно.

«Вы были не правы, называя Путина тираном. Конфликта на Украине он избегал дольше, чем на его месте мог сделать кто-то иной», — заявил Светов*.

Также известно, что множество других иноагентов начали поднимать вопросы о возвращении на родину. Например, актер Дмитрий Назаров*, сочинявший злобные стихи про Россию и СВО, начал сообщать о том, что любит Россию и никогда не дискредитировал ее армию. Бывшая журналистка Евгения Альбац* прямо спросила о том, когда сможет вернуться на родину.

*Являются иноагентами по решению Минюста РФ.