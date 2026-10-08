сегодня в 14:15

«Мы тебя могнем»: ФСБ пригрозила россиянам, которые нарушают закон

Блогер Сергей Трухачев совместно с управлением ФСБ России по Свердловской области создал видео с предупреждением для нарушителей закона в интернете, сообщает Газета.ru .

В ролике Трухачев описывает попытки скрыть незаконные действия с помощью фейковых аккаунтов, VPN, анонимных каналов и оплаты в криптовалюте.

«Мы тебя могнем», — сказала сотрудница управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области Елена Докучаева, обращаясь к «злоумышленнику».

Затем под трендовую музыку «Я тебя могну» сотрудники ФСБ выламывают двери и задерживают подозреваемых. Сленговое слово «могнуть» происходит от английского to mog или mogging и означает превосходство над кем-либо.

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