«Мы так больше жить не можем»: жители Киева перекрывают трассы

Наиболее остро ситуация обстоит на Харьковском шоссе, где возникли большие пробки из-за заблокированного движения. Эти акции протеста стали ответом на многодневные перебои с подачей электроэнергии.

Официальные данные указывают на то, что причиной масштабных отключений стало серьезное технологическое нарушение в энергетической системе страны.

Как отметил первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, аварийные отключения действуют почти во всех регионах, и для стабилизации сети потребуется время.

Широкие веерные отключения электроэнергии по всей Украине начались 10 октября 2025 года. Тогда власти объяснили эту ситуацию крупными повреждениями в энергосетях и коммунальной инфраструктуре, что привело к каскадному сбою.

