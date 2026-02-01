«Мы так больше жить не можем»: жители Киева перекрывают трассы
Фото - © Ярослав Данильченко / Фотобанк Лори
В Киеве жители организовали протесты, перекрывшие несколько ключевых дорог из-за продолжительных аварийных отключений света, сообщает РИА Новости.
Наиболее остро ситуация обстоит на Харьковском шоссе, где возникли большие пробки из-за заблокированного движения. Эти акции протеста стали ответом на многодневные перебои с подачей электроэнергии.
Официальные данные указывают на то, что причиной масштабных отключений стало серьезное технологическое нарушение в энергетической системе страны.
Как отметил первый вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, аварийные отключения действуют почти во всех регионах, и для стабилизации сети потребуется время.
Широкие веерные отключения электроэнергии по всей Украине начались 10 октября 2025 года. Тогда власти объяснили эту ситуацию крупными повреждениями в энергосетях и коммунальной инфраструктуре, что привело к каскадному сбою.
